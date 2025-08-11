【近畿の天気】１２日（火）は引き続き大雨のおそれ　明け方まで土砂災害に警戒　日中も傘の手放せない天気に

８月１２日（火）の近畿地方は、引き続き大雨に警戒を。雨が降ったりやんだりで、バケツをひっくり返したような降り方の所もありそうです。



西日本の日本海側に前線が停滞し、その前線に向かって雨雲のもとになる暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため、近畿地方は雨が降ったりやんだりの天気が続き、前線の活動が活発となり、１時間に３０ｍｍくらいの激しい雨の降る所がありそうです。





明け方までは土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や川の増水などにも十分注意してお過ごしください。３連休とお盆休みの間で、お仕事という方も多いかもしれませんが、雨具を忘れずお持ちください。午後６時までの２４時間に降る雨の量はいずれも多い所で、近畿北部は８０ｍｍ、中部と南部は１００ｍｍの見込みです。朝の最低気温は２４〜２８℃くらい、日中の最高気温は３０〜３２℃くらいの所が多いでしょう。極端な暑さではありませんが、湿気が多く、一日を通してムシムシとしそうです。さて、台風１１号は火曜にかけて強い勢力にまで発達し、１３日（水）には沖縄の先島諸島や台湾にかなり接近するでしょう。近畿地方は直接の影響はありませんが、旅行を予定されている方は情報をお気を付けください。１３日（水）は午前中まで雨の残る所があり、午後も雲が広がりやすいでしょう。１４日（木）からは、また夏空と猛烈な暑さが戻ってくる見込みです。お盆のお墓参りなどは熱中症に要注意です。