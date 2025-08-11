¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¤ÏÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡ÖÈè¤ì¤â¤¿¤Þ¤ë¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£°¡½£²ÃæÆü¡Ê£±£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£±£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¡Ö£´£¹»î¹çÅê¤²¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤Á¤é¤¬´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÆüÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Ç¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡££²»î¹ç¤Ë£±»î¹ç¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤ç¡£Èè¤ì¤â¤¿¤Þ¤ë¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç£´£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤ÎÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¡£ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÌäÂê¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£