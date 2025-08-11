子どもの事故、親の責任はどこまで？玄関ドアを壊され、相手の親にモヤッ【ママリ】

息子の友人が玄関ドアをへこませてしまった

小学1年の息子のお友達がうちの玄関のドアを軽くへこませてしまいました。

近くでちょうど見てたのですがわざとではなく肩にかけてた水筒が家のドアを思いっきり開けようとした？時に当たってしまい、あとから見たら軽くえくぼみたいにへこんでます。見た感じはわからないのですがドアを開けると太陽の光の反射でへこんでるのがよく見えます…。

ガンっ！！！と結構良い音したので、傷ついたかなー？とは思っていたのですが…へこみは直せない😭



まだ家買って1年なので結構ショックなのですが、わざとではなかったし向こうの親御さんに伝えるほどでもないよね、と夫と話してこのまま使用するつもりですがモヤモヤするーー😭ですがどうせこれから先傷もいっぱいつくだろうから親御さんに報告して変に気まずくなるより諦めた方がいいですよね…！皆様ならどうしますか？？

家も近くて息子もとても仲良い子です。親同士は会えば挨拶する程度の仲で、連絡先も知らないです💦





この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママには1年生の息子がいます。そしてその息子の友人がわざとではないけれど、玄関ドアに水筒をぶつけてしまったようで、ドアが少しへこんでしまったんだとか。相手の親には何も言わずこのまま使用するつもりのようですが、モヤモヤしているそう。こういう時、皆さんならどうしますか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

今回のことはわざとではないとのことで、親に言うのはさすがにかわいそうかなと思いますが、壊されたり汚されたりするのが気になるのであれば、今後出禁にするしかないですよね。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

傷は受け入れるけど家での遊びは禁止する

傷は付くものだと思って

言わずに受け入れます、、、、、！



あと家で遊ぶの禁止にします！

が、これだけ暑いと外も心配になりますよね...友達減ってもいやだし 出典：

qa.mamari.jp

傷のことは親には言わないけど、今後は家で遊ぶことを禁止にするというこちらのママ。しかし暑い時期は家での遊びを禁止したらどこで遊ぶのか、子どもの気持ちを考えると複雑ですよね。

わざとではないから出禁にもしない

ショックですがわざとではないし家はそのうち傷つくものなので何もしないです🥹

出禁とかもしないです！

でも次は水筒がぶつからないように気をつけてドア開けてねと話をします✨(もしくは我が子から友達に話してもらいます) 出典：

qa.mamari.jp

傷はつくものと考え、わざとではないから出禁にもしないというこちらのママ。「水筒がぶつからないように気を付けてね」と一応注意はするそうですよ。

ケガ無く楽しんで帰ってくれたらそれでいい

言わないです！

うちも新築ですが、怪我さえしなきゃいいよと友だちに言って自由に遊ばせてますが…

乗用のおもちゃは、絨毯の上のみ！とか、ピアノには触らない、おもちゃはリビング持ってこないなどルールを決めて、壊れそうなおもちゃは2階に持って行くなど対策してます😂

お菓子や昼を食べる時は、親はダイニングで、子たちはレジャーシート敷いてその上に折り畳みのテーブルだしてます。



でも、それでも傷がついたり壊れても仕方ないので、子どもにも、もし壊されたらまた買ってあげるから、ちゃんと貸してあげてねと話してます☺️

遊びに来てくれて嬉しいし、怪我なく楽しかったーって帰ってほしいです😊 出典：

qa.mamari.jp

ケガさえしなければいいというこちらのママ。基本的に自由にさせているようですが、いくつかルールも決まっているそう。しかしそれでも傷がついたり壊れたりした際は、仕方ないと割り切るのだそうですよ。

何も言わないけど今後の対応は人それぞれ

玄関ドアに水筒をぶつけてへこませてしまったことに関しては、わざとではないため親にも言わないという意見ばかりでした。しかしその後、どのように対応するかは人それぞれのようです。



出禁にする人もいれば、出禁にはせず遊ばせ続ける人も。許容範囲は人それぞれなので、自分が嫌な気持ちにならないよう対応を決めたらいいのではないでしょうか。

