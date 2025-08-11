最大9連休ともいわれるお盆休みがスタート。しかし連休2日目には大雨で避難指示も。3連休における静岡各地の“夏”と“雨”の混雑模様を追いかけました。



（Ｑ．これからどちらに？）

「東京です。ちょっと豪華なランチしに」

「京都です。帰省で1週間。」

「これから東京にいきます。5日間ぐらい。」

「（楽しみは？）サンリオピューロランド。」



最大9連休ともいわれる今年のお盆休みがスタート。その初日、新幹線は多くの人で賑わいました。この日の静岡駅の新幹線ひかりの乗車率は下りで160％、上りで120％となるなど、帰省ラッシュはピークに。





混んでいたのは新幹線だけではありません。上空でカメラがとらえたのは…。（上空リポート）「大室山のリフトの利用客でしょうか、ものすごい行列ができています。」観光地・大室山を楽しもうとリフトを待つ人たちが長い行列を作っていました。さらに…。（上空リポート）「三島市上空です。伊豆縦貫道の下り線には渋滞がみられます。車の動きが止まっています。」車の渋滞も。その先にあったのは…。（上空リポート）「白浜海岸では多くの海水浴客の姿がみられます。非常に大勢の方が気持ちよさそうに海で泳いでいます。」伊豆最大の海水浴場、白浜海水浴場には人、人、人。この日は県内各所で30℃を超える真夏日に。連日の35℃を超えるような猛暑ではなかったものの、それでも…。（カメラリポート）「色とりどりのパラソルが海岸を埋め尽くしています。」みなさん暑さ対策は必須なようです。びしょ濡れのなか、楽しそうな声が響いていたのは浜松市にある浜名湖パルパル。全長230メートルの流れるプールには家族連れなど多くの人で賑わいました。またショーの会場では、水かけイベントも開催。みなさん夏の楽しさを“肌”で感していました。一方、夏を“見て”楽しむ人たちも。あたり一面、黄色の花。満開に咲いているのは夏の花、ヒマワリ。はままつフラワーパークでは約3千本のヒマワリが楽しめます。お盆休みいっぱいは楽しめるということです。賑わったのは観光地だけではなく…。（上空リポート）「富士川サービスエリアの駐車場は満車に近い状態になっています。多くの車の往来がみられます。」高速道路のサービスエリアも混雑。こちらは富士市にある「道の駅 富士川楽座」です。この日は旅行や帰省のために、県外から長距離ドライブをしてきた人たちや、県内の人からも憩いの場所として賑わいを見せていました。富士川楽座によりますと、利用客のピークは13日から2日間の見込みだということです。そして2日目の10日は、一転して雨に。静岡市駿河区では朝6時すぎに突然の豪雨に見舞われ、沼津市内では午後6時ごろ道路に水があふれ、瞬く間に冠水。勢いよく流れる中、車は水しぶきをあげて走行していました。県内では、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、各地で大雨に。御殿場市では10日、午後7時までの1時間で約110ミリの雨が降り、記録的短時間大雨情報が出されました。また一時、沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・長泉町に土砂災害警戒情報が発表され、このうち沼津市や三島市・長泉町の一部地域に避難指示も出されました。「山の日」の11日もあいにくの天気となった県内。（澤井 志帆 キャスター）「店内はスムーズに歩けないぐらい、たくさんの方が買い物を楽しんでいます。」7月に牧之原市にオープンしたばかりの「道の駅そらっと牧之原」には多くの人が。（道の駅 そらっと牧之原 伊藤健太 駅長）「早い方で朝6時ぐらいから並んでいる方がいる。夕方3時過ぎだと売り切れ商品もあるので、午前中がおすすめです。」お盆休みということもあり、狙い目だという午前中からなにやら長い列ができています。列の先にあったのは、抹茶スイーツの専門店。牧之原産の茶葉をふんだんに使った抹茶スイーツに、大人も子どもも大満足のご様子。この他にも店内には地元の食材がずらりと並べられ、買い求める人で賑わっていました。雨も次第に弱まり、芝生の広場では子どもたちも元気よく走り回る姿も…。最大で9連休のお盆休みは今後も各地で賑わいをみせそうです。