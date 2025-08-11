»°Ï¢µÙºÇ½ªÆüU¥¿¡¼¥ó¡¡¹âÂ®Æ»¾å¤êÀþ¤ÇÄ¹¤¤½ÂÂÚ¡¡ÅìÌ¾¹âÂ®¤Ç25¥¥í
»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î11Æü¡¢³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤êÀþ¤Ç¤ÏU¥¿¡¼¥ó¤ËÄ¹¤¤½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø±ÛÆ»¼«Æ°¼ÖÆ»Íò»³¾®Àî¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤ê¼ÖÀþ¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å6»þÈ¾¸½ºß¡¢¤³¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç¤ÏÅì¾¾»³¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë12¥¥í½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅìÌ¾¹âÂ®²£ÉÍÀÄÍÕ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë25¥¥í¡¢Ãæ±ûÆ»¤ÏÉÜÃæ¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë16¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎU¥¿¡¼¥ó½ÂÂÚ¤Ï11ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£