【エクセルシオール カフェ】の”新作ティー”は果実感たっぷり♪

太陽がまぶしく照りつける季節、ひんやりドリンクでほっとひと息つきませんか？エクセルシオール カフェから2025年8月14日（木）に登場する新作「マンゴーグリーンルイボスティー」は、果実感とお茶の軽やかさが楽しめる夏にぴったりのティードリンク。すっきりとしたグリーンルイボスに、マンゴーやナタデココ、レモネードのアクセントが加わり、飲むたびに心がときめく味わいです。

マンゴーグリーンルイボスティー

Rサイズ 価格：650円（税込）～

「マンゴーグリーンルイボスティー」は、ノンカフェインのお茶・グリーンルイボスをベースに、ライチの甘さやナタデココの楽しい食感が重なる贅沢なフルーツティー。

さらに、ゴールデンマンゴーの果肉とレモネードソースが加わることで、すっきり爽やかながらも奥行きのある味に。暑さで疲れた身体を、やさしく潤してくれる一杯です♪

とろける甘さと果実感で夏気分満開

トッピングされたマンゴーとライムが、見た目にも華やかで写真映え♡ナタデココの食感がアクセントとなり、ただのドリンクでは終わらない“デザート感覚”の満足感も魅力。

クセが少なく飲みやすいグリーンルイボスは、緑茶のような後味で、お茶派さんにもぴったりです。暑さでリフレッシュしたい日や、午後のごほうびにもぴったりな一杯ですよ。

話題の限定ティー、見逃さないで♡

白桃烏龍ティー ～台湾凍頂烏龍茶～

Rサイズ 価格：650円（税込）～

ライムエスプレッソトニック

価格：650円（税込）

抹茶エスプレッソフローズン

価格：680円（税込）

「パイナップル ローズヒップ＆ハイビスカスティー」に代わり新登場するこちらのティーは、季節限定のスペシャルメニュー。

定番の白桃烏龍ティーや、炭酸系のライムエスプレッソトニックと合わせて、夏だけの贅沢ティータイムを演出してくれます。

いつものカフェ時間が、ちょっと特別なひとときに変わるかも♡

エクセルシオールの新作ティーで夏のひと息を♡

果実感あふれる爽やかなティーで、暑さを忘れるようなリラックスタイムを過ごしませんか？「マンゴーグリーンルイボスティー」は、夏の気分にぴったりな華やかさと、優しい飲み口が魅力のドリンク。

カフェインを気にせず楽しめるのもうれしいポイントです♡季節限定なので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね♪