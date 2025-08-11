【エクセルシオール カフェ】の”新作ティー”は果実感たっぷり♪
太陽がまぶしく照りつける季節、ひんやりドリンクでほっとひと息つきませんか？エクセルシオール カフェから2025年8月14日（木）に登場する新作「マンゴーグリーンルイボスティー」は、果実感とお茶の軽やかさが楽しめる夏にぴったりのティードリンク。すっきりとしたグリーンルイボスに、マンゴーやナタデココ、レモネードのアクセントが加わり、飲むたびに心がときめく味わいです。
夏にうれしい♡爽やかノンカフェイン
マンゴーグリーンルイボスティー
Rサイズ 価格：650円（税込）～
「マンゴーグリーンルイボスティー」は、ノンカフェインのお茶・グリーンルイボスをベースに、ライチの甘さやナタデココの楽しい食感が重なる贅沢なフルーツティー。
さらに、ゴールデンマンゴーの果肉とレモネードソースが加わることで、すっきり爽やかながらも奥行きのある味に。暑さで疲れた身体を、やさしく潤してくれる一杯です♪
とろける甘さと果実感で夏気分満開
トッピングされたマンゴーとライムが、見た目にも華やかで写真映え♡ナタデココの食感がアクセントとなり、ただのドリンクでは終わらない“デザート感覚”の満足感も魅力。
クセが少なく飲みやすいグリーンルイボスは、緑茶のような後味で、お茶派さんにもぴったりです。暑さでリフレッシュしたい日や、午後のごほうびにもぴったりな一杯ですよ。
話題の限定ティー、見逃さないで♡
白桃烏龍ティー ～台湾凍頂烏龍茶～
Rサイズ 価格：650円（税込）～
ライムエスプレッソトニック
価格：650円（税込）
抹茶エスプレッソフローズン
価格：680円（税込）
「パイナップル ローズヒップ＆ハイビスカスティー」に代わり新登場するこちらのティーは、季節限定のスペシャルメニュー。
定番の白桃烏龍ティーや、炭酸系のライムエスプレッソトニックと合わせて、夏だけの贅沢ティータイムを演出してくれます。
いつものカフェ時間が、ちょっと特別なひとときに変わるかも♡
エクセルシオールの新作ティーで夏のひと息を♡
果実感あふれる爽やかなティーで、暑さを忘れるようなリラックスタイムを過ごしませんか？「マンゴーグリーンルイボスティー」は、夏の気分にぴったりな華やかさと、優しい飲み口が魅力のドリンク。
カフェインを気にせず楽しめるのもうれしいポイントです♡季節限定なので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね♪