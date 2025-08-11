◆ソフトバンク3―1日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）

3本柱の大トリの役目を見事に果たした。大関友久が6回4安打1失点で自身初の2桁勝利を達成。日本ハムとの首位攻防3連戦で有原航平、モイネロに続き10勝目を飾り「自分の最低限の仕事はできた。うれしく思っています」と表情が緩んだ。

初回2死から万波中正に先制ソロ本塁打を浴び、二回も1死二塁のピンチを招くなど序盤は苦しんだ。「少しバタついてしまったけど、三回以降は自分のやることを明確にした」。考えることを絞り、打者との対戦に集中。三回に3三振を奪うなど「0」を重ねた。

6回89球と余力を残し、鉄壁のリリーフ陣に託した。自身8連勝で育成出身プロ6年目にして初の2桁。「過程として、次の試合に向かっていこうという気持ち」とまだまだ満足はしていない。

日本ハムとの3連戦はわずか計2失点で同一カード3連勝。小久保裕紀監督は「ここに合わせてローテーションを組んで、最高の結果につながって、本当に良かった」。5連勝でゲーム差は最大の4まで開いた。（小畑大悟）