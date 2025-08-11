「だいぶホラー」「怖ええ」突如現れる高橋メアリージュンの怪演に絶賛の声
女優の松本まりかが主演を務めるテレビ朝日 金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』(毎週金曜23:15〜24:15)の第3話が8日に放送された。
ドラマ『奪い愛、真夏』 ＝テレビ朝日提供
8日放送の第3話では、真夏(松本)と時夢が、(安田顕)廃校の時計を修理するプロジェクトの事前視察で、誰もいない学校へ赴き2人きりに。まばゆい太陽が降り注ぐ廃校のプールに大はしゃぎで飛び込み、ついにお互いの気持ちを確かめ合った2人は、水面そして水中でずぶ濡れになりながら、何度も熱いキスを交わす。
しかし、ラストには、ホラーさながらの衝撃展開が。リミッターが外れたかのように唇を重ねる真夏と時夢がふと横を見ると、目の前には自らもプールに入った未来(高橋メアリージュン)が底知れぬ笑みを浮かべて立っており、「ずっと、見てたよーーーーー!」とプールに声を響き渡らせる。これに真夏は、ぎょっと目を見開いてフリーズし、時夢もこ
の世の終わりと言わんばかりに絶叫した。
この未来の登場シーンに、SNSでは「メアリージュンさん怖ええ」「どっから、現れた」「だいぶホラー」と高橋の怪演を絶賛する声が上がっていた。
【編集部MEMO】
第4話あらすじ……廃校のプールでお互いの気持ちを確かめ合い、ずぶ濡れになりながら熱いキスを交わした海野真夏と空知時夢。しかし、その現場を近距離で目の当たりにした時夢の妻・空知未来の逆襲がついに始まる。夫を奪った真夏を激しく責め立てたかと思うと、いったい何を企んでいるのか……強引に2人を自宅へ連れて行き、三つ巴の鯛しゃぶディナーを強要。ヒートアップする未来とともに、真夏と時夢は“地獄の食卓”を囲むことになる。
しかも、未来の暴走はさらにエスカレート。あろうことか翌日、真夏の前にふたたび現れ、追い打ちをかけるように“とんでもない要求”を突きつける。身から出た錆とはいえ、とことん追い詰められ、心をすり減らしていく真夏と時夢。そんな中、真夏に片思いする元部下・日熊元也(白濱亜嵐)は、異変を察知。本能に抗えず、人の夫を奪ってしまった自分をとがめる真夏に、優しく寄り添うが、その先には、またしても不測の事態が待ち受けていた。
ドラマ『奪い愛、真夏』 ＝テレビ朝日提供
8日放送の第3話では、真夏(松本)と時夢が、(安田顕)廃校の時計を修理するプロジェクトの事前視察で、誰もいない学校へ赴き2人きりに。まばゆい太陽が降り注ぐ廃校のプールに大はしゃぎで飛び込み、ついにお互いの気持ちを確かめ合った2人は、水面そして水中でずぶ濡れになりながら、何度も熱いキスを交わす。
の世の終わりと言わんばかりに絶叫した。
この未来の登場シーンに、SNSでは「メアリージュンさん怖ええ」「どっから、現れた」「だいぶホラー」と高橋の怪演を絶賛する声が上がっていた。
【編集部MEMO】
第4話あらすじ……廃校のプールでお互いの気持ちを確かめ合い、ずぶ濡れになりながら熱いキスを交わした海野真夏と空知時夢。しかし、その現場を近距離で目の当たりにした時夢の妻・空知未来の逆襲がついに始まる。夫を奪った真夏を激しく責め立てたかと思うと、いったい何を企んでいるのか……強引に2人を自宅へ連れて行き、三つ巴の鯛しゃぶディナーを強要。ヒートアップする未来とともに、真夏と時夢は“地獄の食卓”を囲むことになる。
しかも、未来の暴走はさらにエスカレート。あろうことか翌日、真夏の前にふたたび現れ、追い打ちをかけるように“とんでもない要求”を突きつける。身から出た錆とはいえ、とことん追い詰められ、心をすり減らしていく真夏と時夢。そんな中、真夏に片思いする元部下・日熊元也(白濱亜嵐)は、異変を察知。本能に抗えず、人の夫を奪ってしまった自分をとがめる真夏に、優しく寄り添うが、その先には、またしても不測の事態が待ち受けていた。