人気のキッチンカーが熱い戦いを繰り広げました。

【写真を見る】"キッチンカーグルメ" ナンバーワンの座は？ 「夏を乗り切る新メニュー」をテーマに人気キッチンカーが熱い戦い！（山形市）

きょうまでの３日間、山形市の道の駅でキッチンカーグルメが集いナンバーワンの座を争うキッチンカーグランプリが開かれました。

暑い日に思わず食べたくなるスパイシーなカレーに・・・、ひんやりおいしいスイーツなど！

県内と宮城県から１２台のキッチンカーが山形市の道の駅やまがた蔵王に集まりました。

今回で２回目になるキッチンカーグランプリでは、それぞれの店が「夏を乗り切る新メニュー」をテーマにグルメを持ち寄り、お客さんの投票によってグランプリを決定します。

岩手県から「カレーおいしいです」

宮城県から「第１回が冬にあったんですけど、その時にすごくおいしくて夏もあるというのでもう１回来ようって」

■主催者の思い

このイベントには、「キッチンカーを盛り上げたい」という主催者の思いがありました。

道の駅やまがた蔵王 道の駅イベント企画営業 石山和徳 さん「コロナ禍という時代にキッチンカーの需要が多くあったと思うんですけど、普通に戻った。そこからキッチンカーの皆さんが苦労しているという話を聞いてから、（キッチンカーグランプリ）１回目を開催した」

連休最終日のきょうも、多くの人がキッチンカーグルメを楽しんでいました。





茨城県から「茨城県笠間市から来ました。山形はラーメン文化って聞いているので。冷やしラーメンおいしいです」

宮城県から「油そば食べてたこ焼き食べて。今かき氷を食べて」

「（Ｑ．味はいかがですか？）油そばもおいしかったしたこ焼きもおいしかったし。すべて満足です」

道の駅やまがた蔵王 道の駅イベント企画営業 石山和徳 さん「ぜひこの企画をシリーズ化したいと考えている。また冬の陣、夏の陣とどんどん開催していきたい」

最終結果は、山形市のスパイスカレーマンハッタンが第１回に続いてグランプリを獲得したということです。