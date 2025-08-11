¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¡¡ÄÁ¤·Âç¤Ï¤·¤ã¤®¡ªÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î´°àú4¹æ¥½¥í¡¡Æâ»³7¹æ¤È2¼ÔÏ¢È¯¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¸«¤»¤¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¼DeNA¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬11Æü¡¢DeNAÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç3Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨4¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Æâ»³¤Î7¹æ2¥é¥ó¤ËÂ³¤2¼ÔÏ¢Â³ÃÆ¤ËÊ¨¤¯¿ÀµÜ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¾Ð´é¤Ç1¼þ¤·¤¿Â¼¾å¡£¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤àºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦Ê¿ÎÉ¤Ï±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ë¾Ã¤¨¤¿ÂÇµå¤ò¸«Á÷¤ê¤Ü¤¦Á³¡£Æâ»³¤Ï½é²ó¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤ËÂ³¤¯7¹æ2¥é¥ó¤Ç3ÂÇÅÀÌÜ¡£Â¼¾å¤Ï3Æü¤Îºå¿ÀÀï5²ó¤Ë3¹æ2¥é¥ó¤òÌçÊÌ¤«¤éÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè7Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÎÂ¼¾å¤ò¸«¤Æ¥Ê¥¤¥ó¤â¼óÇ¾¿Ø¤â¾Ð´é¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÅÓÃæ¤ÇºÆ¤Ó¥¹¥¥Ã¥×¡£Éüµ¢½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î29ÆüDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸ÍãÀÊ¤Øº£µ¨1¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¼çË¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£