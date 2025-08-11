¡Ú¥Ð¥¹¥±¡Ã¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¡¦ÉÙ³ßÍ¦¼ù¤¬ÌöÆ°¡ÖÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È4¾¡¡×¡Ú¿·³ã¡Û
10Æü¤Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸ºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤ó¤ÀÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡£¿·È¯ÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¡£54Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹167cm¤ÎÉÙ³ß¤¬Ì¥¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂè1Q¡¢ÆÀ°Õ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Áー¥à¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢Âè3¥¯¥ªー¥¿ー¤Ë¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢12ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿ÉÙ³ß¡£¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸ºÇ½ªÀï¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï(¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È)Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç(Í¥¾¡¤Þ¤Ç)¤¢¤È4¾¡¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡×
12Æü(²Ð)¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
