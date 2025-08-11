広島をプライベートで訪れた秋篠宮妃紀子さまと二女の佳子さまはけさ、 慰霊碑に花を手向け原爆養護ホームも訪問されました。



11日午前8時すぎ、紀子さまと佳子さまは平和公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に供花されました。強い雨の中、互いに傘を差し合い供花台に白い花束を手向けると、深く一礼されました。その後、広島市中区の原爆養護ホーム「舟入むつみ園」を訪れ、被爆者およそ40人と懇談されました。折り紙のハトを手にされると…。





■被爆者 空民子さん（83歳）「心が豊かな方はしっかり飛びます。どうぞ。飛びました」■佳子さま「しっかり飛んでます」佳子さまは被爆者に教わりながら自身でもハトを折られました。お二人は予定時間を大きくオーバーして1時間ほど滞在し、体調を気遣いながら好きなことは何かなどを尋ね交流を深められました。お二人の広島入りは10日で、ミュージカル「ピース・オン・ユア・ウイングス」を鑑賞されました。この作品は、被爆から10年後に白血病で亡くなり、原爆の子の像のモデルとなった佐々木禎子さんの生涯を描いたミュージカルです。ハワイの子どもたちの劇団が英語で演じました。紀子さまと佳子さまは2日間の訪問を終えられました。【2025年8月11日放送】