º´ÅÏ»Ô¤Ç¼ÐÌÌÊøÍî¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤È¤¤¤¦²»¤¬¡×11ÆüÌë¤«¤éºÆ¤ÓÂç±«¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¡Ú¿·³ã¡Û
12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
10Æü¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿º´ÅÏ»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11ÆüÌë¤«¤éºÆ¤Ó·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿º´ÅÏ»Ô¡£11ÆüÄ«¡¢¼ÐÌÌ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤¿¿å¤ÇÆ»Ï©¤¬Ê¤¤ï¤ì¡¢ºî¶È°÷¤¬Éüµìºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹©»ö¶È¼Ô
¡Ö°ìµ¤¤Ë¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿å¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ôÇ¯¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á¤Ï¡£¡×
Àî¤âÁý¿å¤·¡¢Æ»Ï©¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÂùÎ®¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é11Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï183mm¤Ç¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤â150mm°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÅÏ»Ô¤Ë¤Ï10Æü¤«¤é¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¾ì½ê¤ÇÅÚº½¤ÎÊøÍî¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÏÆþ¸ýÉÕ¶á¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¹üÁÈ¤ß¤¬°ìÉô¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½»Ì±
¡ÖU»ú¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÇÂçÊø¤ì¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
12Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¾å±Û¤Ç150mm¡¢Ãæ±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç120mm¡¢²¼±Û¤Ç100mm¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Ï¡¢12ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¤â·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿º´ÅÏ»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11ÆüÌë¤«¤éºÆ¤Ó·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿º´ÅÏ»Ô¡£11ÆüÄ«¡¢¼ÐÌÌ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤¿¿å¤ÇÆ»Ï©¤¬Ê¤¤ï¤ì¡¢ºî¶È°÷¤¬Éüµìºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹©»ö¶È¼Ô
¡Ö°ìµ¤¤Ë¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿å¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ôÇ¯¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á¤Ï¡£¡×
Àî¤âÁý¿å¤·¡¢Æ»Ï©¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÂùÎ®¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é11Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï183mm¤Ç¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤â150mm°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÅÏ»Ô¤Ë¤Ï10Æü¤«¤é¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¾ì½ê¤ÇÅÚº½¤ÎÊøÍî¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÏÆþ¸ýÉÕ¶á¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¹üÁÈ¤ß¤¬°ìÉô¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½»Ì±
¡ÖU»ú¹Â¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ´í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÇÂçÊø¤ì¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
12Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¾å±Û¤Ç150mm¡¢Ãæ±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç120mm¡¢²¼±Û¤Ç100mm¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Ï¡¢12ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¤â·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£