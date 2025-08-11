12Æü¤Ë¤«¤±Âç±«¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü ÈòÆñ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤(11Æü18»þ40Ê¬¸½ºß)¡Ã¿·³ã¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
11Æü(·î)Ìë～12Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç±«¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó
¸½ºß¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ë¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·³ã»Ô¡¦Â¼¾å»Ô¡¦´ØÀîÂ¼¡¦¿·È¯ÅÄ»Ô¡¦ÂÛÆâ»Ô¡¦º´ÅÏ»Ô¤ËÂç±«·ÙÊó¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡¢½ê¡¹¤ËÂç±«Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡12Æü(²Ð)¤ÎÅ·µ¤
¡¦¾å±ÛÃÏÊý
11Æü(·î)Ìë¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý
Âç±«¤Î¥Ôー¥¯¤Ï11Æü(·î)Ìë´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢12Æü(²Ð)¤âÌë¤Ë¤«¤±¤Æ½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ä¹²¬»Ô¤È»°¾ò»Ô¼þÊÕ
¶¯¼å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦²¼±Û¡§¿·³ã»Ô¼þÊÕ¤Èº´ÅÏ
11Æü(·î)Ìë¤«¤é12Æü(²Ð)ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½ê¡¹¤ÇÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë´Ö¤ËÂç±«ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²¼±Û¡§Â¼¾å»Ô¤«¤éÀ»Ï¶Ä®
11Æü(·î)Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡É÷¤ÈÇÈ
É÷¤ÏÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¾å±Û¡¦Ãæ±Û¡¦º´ÅÏ¤Ç¤Î¤Á1m¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢¡½µ´ÖÍ½Êó
13Æü(¿å)¤Ï¡¢¸áÁ°¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤¬Â³¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14Æü(ÌÚ)¤â±À¤¬Â¿¤¯½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢15Æü(¶â)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ê¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11Æü(·î)Ìë¤«¤éºÆ¤Ó·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÂç±«ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
