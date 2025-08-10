携帯電話サービス「povo2.0」でStarlinkを使った公衆無線LANサービス「山小屋Wi-Fiチケット」とセットのデータトッピングが9月末まで提供
|povo2.0でお試しトッピング「山小屋Wi-Fiチケット」が9月30日まで提供中！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は7日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において衛星通信サービス「Starlink」を基幹通信網（バックホール回線）として活用した公衆無線LAN（Wi-Fi）サービス「山小屋Wi-Fi」を利用できる「山小屋Wi-Fiチケット」とセットのお試しトッピング「【期間限定】山小屋Wi-Fiチケット（2時間）＋0.3GB（24時間）」および「【期間限定】山小屋Wi-Fiチケット（24時間）＋0.5GB（3日間）」を2025年8月7日（木）10：00から9月30日（火）23：59まで提供するとお知らせしています。
なお、山小屋Wi-Fiチケットはトッピング購入後にpovo2.0に登録のメールアドレスへ即時配信され、事前にプロファイルのダウンロードと設定をすることによって山小屋到着後すぐに使えて便利です。山小屋Wi-Fiチケットはの利用開始期限は2025年11月30日（日）まで。その他、購入は他のトッピングと同様にスマートフォン（スマホ）など向け「povo2.0アプリ」にて行い、povo2.0アプリにて下にスクロールして購入したいトッピングを選んで「スワイプして購入を確定する」をスワイプ（横になぞって）するだけで素早く簡単に購入できます。
＼登山に行く前に…🏔／— povo (@povo_official) August 8, 2025
☀ 山小屋Wi-Fi × #povo ☀https://t.co/raC1ezPLPa
山小屋Wi-Fiチケットが通常よりお安くゲットできる！
さらにpovoのデータがついてくる！
そんなおトクなトッピングが登場💨
電波の届きにくい山間部の山小屋でも、高速・低遅延の衛星通信 #Starlink… pic.twitter.com/8Oh4begUty
povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上で6種類の「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。
月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。
|カテゴリー
|トッピング名
|料金／回
|データトッピング
|データ追加1GB（7日間）
|390円
|データ追加1GB（180日間）
|1,260円
|データ追加3GB（30日間）
|990円
|データ追加20GB（30日間）
|2,700円
|データ追加30GB（30日間）
|2,780円
|データ追加48GB（90日間）
|6,490円
|データ追加120GB（365日間）
|21,600円
|データ追加48GB（90日間）
|6,490円
|データ追加150GB（180日間）
|12,980円
|データ追加300GB（365日間）
|24,800円
|データ追加300GB（90日間）
|9,834円
|データ追加312GB（365日間）
|26,400円
|データ使い放題（6時間）
|250円
|データ使い放題（24時間）
|330円
|データ使い放題（7日間）12回分
|9,834円
|通話トッピング
|5分以内通話かけ放題
|月額550円
|通話かけ放題
|月額1,650円
|留守番電話サービス
|月額330円
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.46.0-JP
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.46.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
記事執筆：memn0ck
