¿·³ã¸©Æâ¡ÈÂç±«¡ÉºÆ¤Ó¡Ä½»Âð¤ÎÃæ¤ËÅÚº½Î®¤ì¹þ¤àÈï³²¤â¡ÖÈòÆñ¤¬30Ê¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×²¼±Û¡¦º´ÅÏ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò
¿·³ã¸©Æâ¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Çº´ÅÏ¤ä²¼±Û¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚº½¤¬Êø¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£8·î11ÆüÌë¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ãã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿ÂùÎ®¤È¤È¤â¤Ë¶¶¤ÎÍó´³¶á¤¯¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®ÌÚ¡£
Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¸©Æâ¤Ï8·î11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æº´ÅÏ¤ä²¼±Û¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤ÎÁí±«ÎÌ¤Ïº´ÅÏ»Ô±©ÌÐ¤Ç183¥ß¥ê¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ç157¥ß¥ê¤È¤Ê¤ê¡¢24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ç8·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¤Î128¥ß¥ê¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶È¼Ô¡Û
¡ÖÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÚº½¤¬³¤´ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ï¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¹ß¤êÂ³¤¤¤¿±«¤¬Æ»Ï©¾å¤ËÀª¤¤¤è¤¯Î®¤ì½Ð¤·´§¿å¡£
±©ÌÐÃÏ¶è¤Ç¤ÏÆ»Ï©ÏÆ¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ìÆ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë²Õ½ê¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÀÖÇñÃÏ¶è¤Ç¤ÏÎ¢»³¤¬Êø¤ì¡¢ÅÚº½¤¬½»Âð¤ÎÃæ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤ÏÄ¾Á°¤ËÈòÆñ¤·¡¢Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±¡Û
¡Ö¸¼´Ø¤âÎ®¤µ¤ì¤ë¤·¡¢ÌÖ¸Í¤âÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£30Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ê²È¤ò¡Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
º´ÅÏ»Ô¤Ë¤Ï¸á¸å6»þ¸½ºß¤âÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾å±Û¤Ç150¥ß¥ê¡¢Ãæ±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç120¥ß¥ê¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸©Æâ¤Ç12ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò¡¢¤Þ¤¿13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
