¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¿·³ã¸©ÂåÉ½¡¦Ãæ±Û¥Ê¥¤¥ó¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯¤ß½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¥Áー¥à¤ÎÆÃÄ¹¡¦ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¡ª13Æü´ØÅìÂè°ì¤ÈÂÐÀï¤Ø¡ÖÁê¼ê¾å²ó¤ê¤¿¤¤¡×
¤¤¤è¤¤¤è8·î13Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ±Û¥Ê¥¤¥ó¡£7Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤ÎÆÃÄ¹¡¦ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©Âç²ñ·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»¡¦¿·³ã»ºÂçÉíÂ°¤òÁê¼ê¤Ë1ÅÀº¹¤òÁè¤¦¹¥¥²ー¥à¤òÀ©¤·¤¿Ãæ±Û¡£
7Ç¯¤Ö¤ê¡¢¸©ÆâºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î12²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿º£Ç¯¤Î¥Áー¥à¤Ï¡Ä
¡ÚÃæ±Û¡¡ËÜÅÄ¿ÎºÈ ´ÆÆÄ¡Û
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ëÂ«¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡¦¶¯¤ß¤À¤È»×¤¦¡×
¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î10ÂÇÅÀ¤È¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ±Û¡¡·¦ÅÄÍ¥ÃÒ ¼ç¾¡Û
¡ÖÆÀÅÀ·÷¤ËÁ°¤Î²ó¤«¤éºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ¹ÂÇ¤ä¤·¤Ã¤«¤êÃ±ÂÇ¤òÁÀ¤¤·â¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢·è¾¡Àï¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Ê¿ß·¤â¥ー¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃæ±Û¡¡Ê¿ß·¸¬ÂÀ Áª¼ê¡Û
¡ÖÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿µå¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤³¤òÆ¨¤µ¤º°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¸©Âç²ñ¤Ç¥íー¥¹¥³¥¢¤Î¥²ー¥à¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãæ±Û¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Åê¼ê¤Î±«ÌÚ¤ÈÀÐ»³¡£
¥¨ー¥¹¡¦±«ÌÚ¤Ï¡¢ºÇÂ®140¥¥í¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ÈÀ©µåÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï4»î¹çÃæ3»î¹ç¤ò´°Åê¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ±Û¡¡±«ÌÚÅ·¶õ Åê¼ê¡Û
¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤â¡¢ÃÙ¤¤¤±¤Éº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµå¤òÅê¤²¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢µîÇ¯½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¨ー¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤âÇØÉé¤Ã¤¿ÀÐ»³¤Ï¡¢ºÇÂ®148¥¥í¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥Àー¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡£
¡ÚÃæ±Û¡¡ÀÐ»³°¦µ± Åê¼ê¡Û
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£ÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿ー¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×
1994Ç¯¤Ë2¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á3²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½éÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ±Û¡£
¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤âºâ»º¤ÈÂª¤¨¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÃæ±Û¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤Ëµ²¤¨¤¿¥Áー¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¡¢¾å²ó¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ»ö¤ò¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ãæ±Û¤Ï8·î13Æü¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¤ÇµîÇ¯¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦ÅìÅìµþÂåÉ½¤Î´ØÅìÂè°ì¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£