¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç´§¿å¡¢¤½¤·¤Æ¼Ö¤¬¿åË×¡¦¡¦¡¦JAF¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë
º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç¤Ï¼Ö¤Î¿åË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç´§¿å¡¢¤½¤·¤Æ¼Ö¤¬¿åË×¡¦¡¦¡¦JAF¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë
·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤âÆ»Ï©¤¬´§¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ë°æ¶ÜÀî¤¬±Û¿å¤·¤¿±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìó5»þ´Ö¸å¡¢¿å¤¬°ú¤¯¤ÈÆ»Ï©±è¤¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÈï³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤³¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ーÅ¹¤Ç¤ÏÌó50Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Á´¤Æ¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¶ÜÀî¤ò¶´¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Ç¤âÈï³²¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¡¢Ãë¤ò²á¤®¤Æ¤â¼Ö¤¬Ï©¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£·Ù»¡´±¤¬¸òÄÌÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïº£Æü(11Æü)¸áÁ°0»þ¤´¤í¤ÎÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃËÀ¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤¬Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤¬¿åË×¤·¤¿ÃËÀ¡Ö¡ÊÅçºê¤Ë¡Ë30Ç¯°Ê¾å½»¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¹ß¤Ã¤¿¡¢¿å¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×
――¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
¼Ö¤¬¿åË×¤·¤¿ÃËÀ¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ã¤ÆºÇ¶á¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡£²¿»þ´Ö¤«¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
ÅÅ´ïÅ¹¤ò±Ä¤àÃËÀ¤Ï»Å»ö¤Ç»È¤¦¼Ö¤¬¿åË×¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ´ïÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¡Ö¸«»ö¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Û¤é¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¿å¤¬Íè¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¼Ö¤òÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×
Ìë´Ö¤ÎÃ»»þ´Ö¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬Èï³²³ÈÂç¤Î°ì°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏJAF¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¿åË×¤·¤¿¼Ö¤Î²ó¼ý°ÍÍê¤¬JAF¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAF·§ËÜ»ÙÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌ¾ï¡¢¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ï¸©Æâ¤Ç1Æü130·ï¤Û¤É¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¡Ê11Æü¡Ë¤Ï¸á¸å2»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¿åË×¤·¤¿¼Ö¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤è¤½5ÇÜ¡¢Ìó640·ï¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤òÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ê¾õÂÖ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÖÀþ¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤Î¼Ö¤ÏºòÌë¡¢¼«Âð¤«¤éÈòÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Î»ý¤Á¼ç¡Ö¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÊÕ¤«¤éÁ°¤«¤é¿å¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿å¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ºî¶È¤Ï30Ê¬¤Û¤É¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾Ãæ¤Ë¼Ö¤¬¿å¤ËÄÀ¤ß¤«¤±¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
JAF¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö°ú¤ÊÖ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÀè¤Î¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Àè¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê¤â°ú¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×