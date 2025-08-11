Ç½ÅÐ¤Ë¡ÈºÆ¤Ó¤ÎÂç±«¡É¡¡ÎØÅç¡¦»°°æ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç24»þ´Ö210¥ß¥ê¡¡5»ÔÄ®¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï·ÑÂ³
¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Ç¸½ºß¡¢Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ë¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤Ë¤«¤±¡¢¤µ¤é¤ËÂç±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤ÆÀÐÀî¸©Æâ¤ò½±¤Ã¤¿Âç±«¡£
º£²ó¡¢±«¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎØÅç»ÔÌçÁ°Ä®¤Ç¤Ï¡Ä
»³¤«¤é¤ÎÅ¥¿å¤¬¡¢Æ»Ï©¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌçÁ°¤Ç¤Ï11ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿24»þ´Ö¤Î±«ÎÌ¤Ï¡¢8·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë168¥ß¥ê¡£
½»Ì±¤Ï¡§
¡Ö¤¤Î¤¦¤Î±«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²»¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÅÚÈ©¸«¤¨¤Æ¤ë¤È¤³¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î±«¤Ç¤âÅ¥¿åÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢10Æü¤«¤éÇ½ÅÐ¤Î6»ÔÄ®¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¡£
¼î½§»Ô¡¢ÎØÅç»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¡¢·ê¿åÄ®¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ÈòÆñ»Ø¼¨¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂç±«¤Ç¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÃæ²°¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£
¾èÍÑ¼Ö6Âæ¤¬°ì»þ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼î½§»Ô¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î²¾Àß½»ÂðÃÄÃÏ¤Ç¾²²¼¿»¿å¤ÎÈï³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö±«ÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç²Ã²ì¤Ç120¥ß¥ê¡¢Ç½ÅÐ¤Ç150¥ß¥ê¡£
¤½¤Î¸å¡¢13ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²Ã²ì¤Ç80¥ß¥ê¡¢Ç½ÅÐ¤Ç100¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï12ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£