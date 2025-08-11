¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ûº´Æ£Îå¡¡ÈùÌ¯¤ÊÁöÏ©¾õÂÖ¤Ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ8Ï¢¾¡¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Éé¤Ë½¸Ãæ
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡8R¤Ïº´Æ£Îå¡Ê25¡áÀî¸ý¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢Á°¡¹Àá¡¢Á°Àá¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¡Ö8¡×¤Ø¤È¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡»îÁö¤ÎÁ°¤Ï¥Ñ¥é¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿±«¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤ÎÁöÏ©¾õÂÖ¡£¤À¤¬º´Æ£¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ²¤ì¤Î¥¿¥¤¥ä¡£¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥äÁªÂò¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ð¤¯´Ö¤ÏÆâ¡ÁÃæ¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é³°¤òÂç¤¤¯²ó¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ò¿ë¹Ô¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄ´À°¡¢¾¡Éé¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ï¢¾¡¤Î¿ô»ú¤Þ¤Çµ¤¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¥Ò¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£1Áö1Áö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º´Æ£¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¤Þ¤ÀÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£