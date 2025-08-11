»³ËÜºÌ¡¡²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥ÇS¡ª¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÍ¥¾¡¡×
¡¡¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç»Ñ¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÃåÍÑ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²Æ¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÍ¥¾¡¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤«¤é¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£