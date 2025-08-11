渡邊渚「自分の脳みそに投資」いま意識していること
【モデルプレス＝2025/08/11】渡邊渚が8月11日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。投資しているものについて明かした。
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
今回は日本を代表する起業家であり、現在は未来のスタートアップを支えるエンジェル投資家（起業して間もない企業に資金を出資する個人投資家）としても活躍中の宮本邦久氏を迎え、トークを繰り広げた。
ゲストがエンジェル投資家であることにちなみ「投資しているものって何かありますか？」と問われた渡邊は「積立NISA。現実的なところで言うとそれはやってますね」と回答。また「自分の脳みそに投資、どんどん吸っていってほしいなと思って」「未来の自分に投資しているという感じです」と様々な知識を蓄えるように意識していると話した。
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
◆渡邊渚が投資するもの
ゲストがエンジェル投資家であることにちなみ「投資しているものって何かありますか？」と問われた渡邊は「積立NISA。現実的なところで言うとそれはやってますね」と回答。また「自分の脳みそに投資、どんどん吸っていってほしいなと思って」「未来の自分に投資しているという感じです」と様々な知識を蓄えるように意識していると話した。
◆渡邊渚、フジテレビ退社後フォトエッセイで話題 初写真集も刊行
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】