µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ªÅÚ»ºÁª¤ó¤À¡©¡×ÄêÈÖÂ³¡¹¡Ä
¡ÊÅÄÃæ´õµ¹µ¼Ô 8·î9Æü¼èºà¡Ë
¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Ûー¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éµ¢¾Ê¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä´ºº¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ªÅÚ»ºÁª¤ó¤À¡©¡×ÄêÈÖÂ³¡¹¡Ä
¤ªËß¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ç9Æü¤Ï¿·´´Àþ¤Î²¼¤ê¤ÎÍ½Ìó¤¬¥Ôー¥¯¤Ë¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤Î¿·´´Àþ²¼¤êÀþ¥Ûー¥à¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤ò¼ê¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¸þ¤«¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÅÚ»º¤Ï¡©
¡Ê·§ËÜ¤Ø¤Îµ¢¾ÊµÒ¡Ë
¡Ö¼Â²È¤¬·§ËÜ¡£ÀÖÊ¡¤ò¤ªÅÚ»º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖÊ¡¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¡£´î¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊ¼¸Ë¤Ø¤Îµ¢¾ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤æ¤«¤ê¤Î¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¡×
Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÎÄêÈÖÅÚ»º¤Î¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¡£ºä³Ñ¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¼¸Ë¤Ø¤Îµ¢¾ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤ªËß¤Ç¿ÆÀÌ¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¤³¤È¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡ÊÂçºå¤ØÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡Ë
£ÑÁª¤ó¤À¤ªÅÚ»º¤Ï¡©
¡Ö¥³¥á¥À¤Î¥·¥í¥Î¥ïー¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¡£Ì¾¸Å²°¤Ã¤Ý¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ì¾¸Å²°¤Ë¤·¤«Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤³¤È¤·¤ÏºÇÂç¤Ç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¤ªËßµÙ¤ß¡£³§¤µ¤ó¸þ¤«¤¦Àè¤Î¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µ¢¾Ê¡¦Î¹¹ÔÀè¤«¤é¤ÎU¥¿ー¥ó¤È¤Ê¤ëÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¾å¤ê¤ÎÍ½Ìó¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢8·î17Æü¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£