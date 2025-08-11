¡ÚÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î40Ç¯¡ÛÆü¹Ò¡¦¸µ¼èÄùÌò¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¡×¥á¥â¤òÆþ¼ê¡¡Æü¹Ò¤Ø¤Î¡È¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¡É¤ÎÆ°¤¤¬¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î¡Ö½¤Íý¥ß¥¹¤ÎÍýÍ³¡×Éõ¤¸¤¿¤«
Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é¤¢¤¹¤Ç40Ç¯¤Ç¤¹¡£JNN¤Ï¡¢Åö»þ·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿Æü¹Ò¤Î¸µ¼èÄùÌò¤Î¥á¥â¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¯Æü¹Ò¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë·Ù»¡¤Î»ÑÀª¤¬¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î¸ý¤òÉõ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¡ÂÎ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ÄJAL¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥¸¥§¥é¥ë¥ß¥óÀ½¤ÎÍã¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
1985Ç¯8·î12Æü¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤Ï·²ÇÏ¸©¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÄÆÍî¡£
¡Ö»ä¤¬¤¤¤ëÂô¤ÎÂÐ´ß¤Ë¿åÊ¿ÈøÍã¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸Â¸¼Ô4¿Í¡¢»à¼Ô520¿Í¤È¤¤¤¦Âç»´»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ëµ¡Æâ¤Îµ¤°µ¤ò°ìÄê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö°µÎÏ³ÖÊÉ¡×¤¬²õ¤ì¤¿¤³¤È¡£ÄÆÍî¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤Î7Ç¯Á°¤Ë¡¢¤·¤ê¤â¤Á»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ËÂ»½ý¤·¤¿¡Ö°µÎÏ³ÖÊÉ¡×¤Î½¤Íý¤ÏÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç½¤Íý¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤â½¤Íý¥ß¥¹¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢·Ù»¡¤Ï¡ÖÆü¹Ò¤¬¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î½¤Íý¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¶¯À©ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¼èÄùÌòÀ°È÷ËÜÉô¡¦ÉûËÜÉôÄ¹¤Ç¡¢»ö¸ÎÄ´ºº¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾ÈøË§Ïº¤µ¤ó¡ÊÅö»þ54¡Ë¡£·Ù»¡¤«¤é¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Èø¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÎÉ°ì¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡ËÆü¹Ò¤È¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¡£¤·¤ê¤â¤Á»ö¸Î¡Ê¤Î½¤Íý¡Ë¤ò¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¿Ê¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾Èø¤µ¤ó¡£»ö¸Îµ¡¤Ë´Ø¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¾¾Èø¤µ¤ó¤«¤éÅö»þ¤ÎµÏ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÎÉ°ì¤µ¤ó
¡Ö·²ÇÏ¸©·Ù¤Î¼è¤êÄ´¤ÙÆâÍÆ¤È¸¡»¡Ä£¤Î»ö¾ðÄ°¼è¡£¤³¤ì¤ò¡È¾¾Èø¥Õ¥¡¥¤¥ë¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ë¤ÏÆü¹Ò¤Î·º»öÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ä
¡ÚÆü¹Ò¸µ¼èÄùÌò¡¦¾¾Èø»á¤Î¥á¥â¤è¤ê¡Û
¼èÄ´´±
¡Ö·Ù»¡¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡£²¶¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¾¾ÈøË§Ïº»á
¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬½¤Íý¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆü¹Ò¤¬È¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈ¯¸«¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡×
¼èÄ´´±
¡Ö½¤Íý¥ß¥¹È¯¸«¤Î²ÄÇ½À¤ÎÂç¾®¤Ï·Ù»¡¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¡×
¾¾ÈøË§Ïº»á
¡ÖÍ£°ìÈ¯¸«¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Îºî¶È¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¡×
¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æü¹Ò¤Î²á¼º¤òÈÝÇ§¡£°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î½¤Íý¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼½¤Íý¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
ÄÆÍî¤·¤¿µ¡ÂÎ¤¬¤·¤ê¤â¤Á»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î½¤Íý¥Á¡¼¥à¤¬»È¤Ã¤¿½¤Íý»Ø¼¨½ñ¡£½¤Íý¥Á¡¼¥à¤Îµ»½ÑÉôÌç¤¬¸½¾ìÉôÌç¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃúÇ«¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë½¤Íý¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤òÌäÂê»ë¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤â¡ÖÆü¹ÒÂ¦¤Ï½¤Íý»Ø¼¨½ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆü¹Ò¸µ¼èÄùÌò¡¦¾¾Èø»á¤Î¥á¥â¤è¤ê¡Û
¼èÄ´´±
¡Ö½¤Íý»Ø¼¨½ñ¤òÅö»þ¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤«¡×
¾¾ÈøË§Ïº»á
¡Ö»Ø¼¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È»×¤¦¡×
¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡£°ìÊý¡¢Æü¹Ò¤Ø¤Î·º»öÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î½¤ÍýÃ´Åö¼Ô¤ËÄ°¼è¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¸¶°ø¤òÄÉµæ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢²á¼º¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ç¤Ï·º»öÀÕÇ¤¤ÏÌä¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»ö¸ÎÄ´ºº¤ÎÆâÍÆ¤¬ÁÜºº¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Î·º»öÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ÎÆ°¤¤¬¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Î¸ý¤òÉõ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÎÉ°ì¤µ¤ó
¡Ö·²ÇÏ¸©·Ù¤ÎÁÜºº¤Î¤¿¤¿¤Âæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¸ÎÊó¹ð½ñ¡£»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤â²¿ÅÙ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÊÏÃ¤ò¡ËÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ¨¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤Î¸å¤Î·²ÇÏ¸©·Ù¤âÆ±ÍÍ¤ËÅú¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡×
¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¸½ºß94ºÐ¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤Ë¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¹Ò¸µ¼èÄùÌò¡¦¾¾Èø»á
¡Ö¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¹âÌÚ¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¿Ê¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ð÷¤¯¤À¤±¤Ç¹ÔÆ°¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï¿ÀÍÍ¡Ù¤Î¹Í¤¨¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤âÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤ÎÎÉ¹¥¤ÊÆüÊÆ´Ø·¸¡¢ÃæÁ¾º¬ÁíÍý¤È¥ì¡¼¥¬¥óÂçÅýÎÎ¤Î´Ø·¸¤ò×ÖÅÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤¢¤Î²Æ¤«¤é40Ç¯¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤Ï¡Ö½¤Íý¥ß¥¹¤ÎÍýÍ³¡×¤òº£¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
