8月18日放送「CDTV」BOYNEXTDOOR、ミセス「青と夏」カバー Perfume・とき宣ら第2弾出演者＆楽曲発表
【モデルプレス＝2025/08/11】TBSでは、8月18日よる7時から『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルを放送。このたび、番組を彩る第2弾豪華出演アーティストと歌唱曲が発表された。
◆とき宣・Perfume・BOYNEXTDOORら出演決定
約5年半ぶりの復活を遂げた歌姫・西野カナのフェス企画や、大泉洋、BE:FIRST、ano、Omoinotakeをはじめ、FUNKY MONKEY BΛBY’S、PG、 SEAMO、ORANGE RANGEの出演がすでに発表されているが、第2弾となる豪華出演アーティストが発表された。
また、Da-iCEは2025年の夏の高校野球応援ソングとして書き下ろされた「ノンフィクションズ」を披露。さらに『音楽の日』から「ココロ踊るお祭りソングを作って欲しい」というオファーを受け作詞作曲した新曲「Tasty Beating Sound」を歌唱する。
Perfumeは、話題のドラマ主題歌として書き下ろされた最新曲「巡ループ」をフルサイズでテレビ初披露。BOYNEXTDOORのSUNGHO・RIWOO・TAESANは、Mrs. GREEN APPLEの「⻘と夏」をスペシャルパフォーマンス。リスペクトする楽曲で、ここだけしか⾒られない彼らの魅⼒溢れるパフォーマンスを届ける。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
m-flo「ELUSIVE」「come again」
大泉洋「キラーチューン！」
Omoinotake「フェイクショー」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」
Da-iCE「ノンフィクションズ」「Tasty Beating Sound」
超ときめき◆宣伝部「超最強」「最上級にかわいいの！」
Perfume「巡ループ」
PG「BANABANA」
BE:FIRST「夢中」「空」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「Come back home」
SUNGHO・RIWOO・TAESAN（BOYNEXTDOOR）「⻘と夏」（Mrs. GREEN APPLE）
◆フェス企画
西野カナ「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT！！」「EYES ON YOU」 ほか
