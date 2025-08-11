¡Ú ³Þ°æ¿®Êå ¡Û¡¡±ÇÎÑÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡¡¡Ö±Ç²è¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×¡¡±Ç²è¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ò·è¤á¤ëÉñÂæÎ¢¤ò²òÀâ
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¦±Ç²èÎÑÍýµ¡¹½¡ÊÎ¬¾Î¡§±ÇÎÑ¡Ë¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ³Þ°æ¿®Êå ¡Û¡¡±ÇÎÑÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡¡¡Ö±Ç²è¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×¡¡±Ç²è¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ò·è¤á¤ëÉñÂæÎ¢¤ò²òÀâ
±Ç²è¶È³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Íý»ö½¢Ç¤¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡ÖÃæ³ØÆóÇ¯À¸¤«¤é¤Î±Ç²è¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÎÑ¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¤Ï¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ò·èÄê¤¹¤ëµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬·òÁ´¤Ë±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢±Ç²è¶È³¦¤¬¼«¼çÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼çµ¬À©ÃÄÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±ÇÎÑ¤Î¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¶èÊ¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖG¡§Ã¯¤Ç¤â´ÑÍ÷²Ä¡×¡ÖPG12¡§12ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î½õ¸À¡¦»ØÆ³¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖR15¡Ü¡§15ºÐÌ¤Ëþ¤Ï´ÑÍ÷¶Ø»ß¡×¡ÖR18¡Ü¡§18ºÐÌ¤Ëþ¤Ï´ÑÍ÷¶Ø»ß¡×¤È4¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ÏPG12¤Ç¤¹¡×¤ÈÎã¤Ëµó¤²¾Ò²ð¡£¡Ö»Ä¹ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¸«¤»¤ëºÝ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¬»öÁ°¡¦»ö¸å¤Ë½õ¸À¤äÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PG12¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤Ê¤¤¤È´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Þ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢±ÇÎÑ¤Ï¸¡±Üµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ù¡Ø¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Äó°Æ¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Þ°æ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï±Ç²è¤Î¿³ºº¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢ÃÄÂÎÆâ¤Î¡Ö±Ç²èÎÑÍý°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Î¿³ºº¤òÃ´Åö¡£³Þ°æ¤µ¤ó¤ÏÍý»ö¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¡Ö¿·»²¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¶È³¦¤Î¤¿¤á¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û