ÅÏî´½í¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÊý¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×È¿¶Á¤ò¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/11¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥ß¥¹·ÄØæ½Ð¾ì¡¦Âç³Ø»þÂå¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¼èºà¤ÏÅÏî´¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡ô28¡Ê8·î11Æü¤Ë¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤«¤éÌó1¥ö·î¡¢È¿¶Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¡Ø³ä¤È¹¶¤á¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£Åö½é¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÍ§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤ÆÎÉ¤¤È¿±þ¤·¤«¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÎÊý¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¡Êµ¯¶È¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤´ë¶È¤Ë»ñ¶â¤ò½Ð»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎµÜËÜË®µ×»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¿¶Á¤Ë°ÂÅÈ
¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹¡×
