Äí¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¥ï¥Ë¤¬¿¯Æþ ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¤Þ¤µ¤«¤ÎÍèµÒ¤Ë½»Ì±¤Ïº¤ÏÇ¡¡¶§Ë½¤Ê¥ï¥Ë¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤â¥¿¥¸¥¿¥¸
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½»Âð¤ÎÄí¤Ë¤¢¤ë¥×¡¼¥ë¡£¶§Ë½¤ÊÀ¸Êª¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÂçÊáÊª¡£½»Âð¤Î¥×¡¼¥ë¤ÇË½¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥ï¥Ë¡ª
·Ù»¡´±
¡ÖÊá¤Þ¤¨¤¿¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×
¼ó¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÏ¤ß¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
½»Ì±
¡Öwow¡ª¡×
¡Ö¤µ¤¹¤¬ÃÏ¸µ°é¤Á¤À¤Í¡×
¥ï¥Ë¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡´±
¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤È¤Æ¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
·Ù»¡´±¤¬²¿ÅÙ¤â¤Ê¤À¤á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸æÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£