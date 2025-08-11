¡ÚÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡Û¤¢¤¹¤Ç40Ç¯¡¡µ¾À·¼Ô¤Ø¤Îµ§¤ê¹þ¤á¤¿200¸Ä¤ÎÅôäÆÎ®¤· ¡Ö»³¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï¤¢¤ÎÆü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é¡¢¤¢¤¹¤Ç40Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¡ÖÅôäÆÎ®¤·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÄÆÍî¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÀî¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤òÎ®¤ì¤ë¿ÀÎ®Àî¤Î²Ï¸¶¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀî¤Ï¡¢524¿Í¤ò¾è¤»¤¿Æü¹Òµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡Ö¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¡×¤ÎÏ¼¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ï¸¶¤Ë¤ÏLED¥é¥¤¥È¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆüÉÕ¡Ö8.12¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬ÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤òË¬¤ì¤¿°äÂ²¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö40Ç¯¤Ï·Ð¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»³¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï¤¢¤ÎÆü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»³¤òÅÐ¤ë¤È¤¢¤ÎÆü¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Ìá¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÌîÂ¼¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÅôäÆ¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢°äÂ²¤é¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¤ª¤è¤½200¸Ä¤ÎÅôäÆ¤òÎ®¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤Øµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£