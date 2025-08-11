¥É¥ë»Ø¿ô¡¢Àè½µËö½ªÃÍ¶´¤ó¤Ç¿¶Éý¡¡¥É¥ë°Â¿å½àÎ¥¤ì¤º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¡¢Àè½µËö½ªÃÍ¶´¤ó¤Ç¿¶Éý¡¡¥É¥ë°Â¿å½àÎ¥¤ì¤º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡½µÌÀ¤±¤Î¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¡¢Àè½µËö½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¿¶Éý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢Ä«Êý¤Ë¤Ï°ì»þ£¹£¸¡¥£²£·£µ¤ÈÀè½µËö£Î£Ù½ªÃÍ£¹£¸¡¥£±£¸£°¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¸á¸å¤Ë¤Ï£¹£¸¡¥£°£³£´¤Î¥É¥ë°Â¿å½à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï£¹£¸¡¥£²£¶ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£
¡¡°ú¤Â³¤£²£±ÆüÀþ£¹£¸.£´£±£¹¤ä£±£°ÆüÀþ£¹£¸¡¥£¸£³£·¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£¸·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥É¥ë°Â¿å½à¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á98.24(+0.06¡¡+0.06%)
