人気ユーチューバー「中町兄妹」の妹、中町綾（24）が11日、個人のYouTubeチャンネルを更新。クレジットカードの不正利用被害に遭ったことを明かし、怒りをにじませた。

動画の冒頭で米ハワイから帰国したことを明かした綾は「バドなことが起きて。まずね、ハワイで途中でカード使えなくなったの」と言及。現地で買い物をした後にクレジットカードが使えなくなってしまったという。

日本に帰国した後にカード会社に連絡しようと考えていたタイミングでカード会社から電話がかかってきたそうで「仙台のMEGAドン・キホーテで買い物されていますか？」とたずねられたことを明かした。

綾は「いやいや、ハワイにいるので仙台には行っていませんって。仙代のMEGAドン・キホーテとかトイザらスか色々使われてて、不思議に思って一旦カードを止めさせていただきましたみたいな。だからハワイでも（カードを）使えなかったの」とカード会社の担当者とのやり取りを明かした。

その後、6月頃からカードを不正利用されていたことが発覚したといい「トイザらスとかメガドンキで3万円分ぐらい買ってて。ふざけんなよみたいな。あと高級果物とか買ってんのね。もう最悪。リアルに30万円くらい使われてる」と怒りをあらわにしていた。