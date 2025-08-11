8月18日19時より放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）4時間スペシャルの出演アーティスト第2弾が発表された。

（関連：m-floら参加の『ヒプアニ』音楽集レビュー：アニメストーリーと合わせて楽しむ、新たな『ヒプマイ』の世界）

今回発表されたのは、m-flo、超ときめき♡宣伝部、Da-iCE、Perfume、BOYNEXTDOORのSUNGHO、RIWOO、TAESANの5組。

m-floは、「come again」のほか、チョコレートプラネットと渡辺直美によるユニット n-chocoとのコラボ曲「ELUSIVE」をテレビ初披露。超ときめき♡宣伝部は、「超最強」「最上級にかわいいの！」の2曲を披露する。

Da-iCEは、2025年の夏の高校野球応援ソングとして書き下ろされた「ノンフィクションズ」を披露。さらに、先日放送された『音楽の日』（TBS）から、“ココロ踊るお祭りソングを作って欲しい”というオファーを受け作詞作曲した新曲「Tasty Beating Sound」をパフォーマンスする。

また、Perfumeはドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）主題歌として書き下ろされた最新曲「巡ループ」をフルサイズでテレビ初披露。BOYNEXTDOORのSUNGHO、RIWOO、TAESANは、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」をスペシャルパフォーマンスする。

（文＝リアルサウンド編集部）