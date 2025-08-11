坂東玉三郎が体調不良 八月納涼歌舞伎『火の鳥』11日公演を中止 「体調回復につとめております」松竹が発表
松竹は11日、東京・歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」の第二部『火の鳥』について、ど、同日の公演を中止した。坂東玉三郎（75）が体調不良のためとした。
報道各社に宛て、「歌舞伎座『八月納涼歌舞伎』にて、出演者の体調不良により、第二部『火の鳥』（ひのとり）に出演を予定しておりました坂東玉三郎が体調不良のため、本日8月11日（月・祝）第二部『火の鳥』の舞台を休演し、本日第二部『火の鳥」が中止となりました」と報告。
「皆様には大変なご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、明日は当初より、休演日となっております。明後日以降の上演再開に向け、体調回復につとめております」とし、「公演再開につきましては、 改めて 松竹ホームページ にて お知らせ いたします」と説明した。
『火の鳥』では、玉三郎が火の鳥を演じる。
