ファジアーノ岡山の人気選手をイメージしたパンが岡山県内のベーカリーで販売されています。先月（7月）5日まで、第一弾としてコラボしたルカオ選手のパンに続いてお目見えしたのは…。

【写真を見る】佐藤選手の食レポとビッグなピザ

岡山市北区のベーカリー「メルシーライフオーガニックス」が開発したもので、第二弾は、日本代表にも選出された佐藤龍之介選手とのコラボ。BIGなプレーで注目を浴びる佐藤選手の大好物、キムチをふんだんに使った通常の1.5倍サイズのBIGなピザです。

（ 新田真子アナウンサー）

「キムチのピリッとした辛さのあとにチーズのコクが口いっぱいに広がります。おいしいです。生地もしっかりしていて、食べ応えがあります。」

実際にこのピザを食べた佐藤選手は・・・。

佐藤選手の見事な？食レポ

佐藤選手の食レポコメント「おいしい」【映像8枚】

大きさにも大満足だったようです。



（メルシーライフオーガニックス広報担当 唐川美音さん）

「かなりファジアーノ岡山のサポーターの方々の熱量の高さを感じていますので、ぜひこのメルシーとのコラボパンを食べて、シーズン最後まで応援していただきたいなと思っています」

佐藤選手とのコラボ商品は岡山市と倉敷市の7店舗で、各店数量限定で販売されています。また、第三弾として9月6日から販売が予定されているのは木村太哉選手とのコラボ。木村選手の大好物という焼き肉を使った「BIGカルビ焼肉ピザ」ということです。