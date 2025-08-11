¤ªËßµÙ¤ß¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÇ®µ¤¡ªÄ¾·ÂÌó30cm¤Î´ÝÂÀÁáÀÚ¤ê¶¥¤¦¡Ú¿·³ãŽ¥Ä¹²¬»Ô¡Û
Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ä¹²¬»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡£
ËèÇ¯¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÁ´ÆüËÜ´ÝÂÀÁáÀÚÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¡£2¿Í1ÁÈ¤ÇÄ¹¤¤¥Î¥³¥®¥ê¤òÁà¤ê¡¢Ä¾·ÂÌó30cm¤Î´ÝÂÀ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹Â®¤µ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£11Æü¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é102ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3²óÌÜ¤Î»²²Ã
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¤À¤¤¤ÖÁá¤¤¡£30ÉÃ°Ê¾åÁá¤¤¡£ËèÇ¯¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸å¡¢È¿¾Ê²ñ¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Ç»²²Ã
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¥Ñ¥ïー¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
½÷À¤ÎÉô¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤è¤êÂç¤¤¤Ä¾·ÂÌó40cm¤Î´ÝÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£Í¥¾¡¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á20kg¤äÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÁ´ÆüËÜ´ÝÂÀÁáÀÚÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¡£2¿Í1ÁÈ¤ÇÄ¹¤¤¥Î¥³¥®¥ê¤òÁà¤ê¡¢Ä¾·ÂÌó30cm¤Î´ÝÂÀ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹Â®¤µ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£11Æü¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é102ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3²óÌÜ¤Î»²²Ã
¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¤À¤¤¤ÖÁá¤¤¡£30ÉÃ°Ê¾åÁá¤¤¡£ËèÇ¯¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸å¡¢È¿¾Ê²ñ¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Ç»²²Ã
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¥Ñ¥ïー¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
½÷À¤ÎÉô¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤è¤êÂç¤¤¤Ä¾·ÂÌó40cm¤Î´ÝÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£Í¥¾¡¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á20kg¤äÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£