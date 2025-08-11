¡Ú»³ÍÛÀþ¡Û12Æü ¿·»³¸ý±Ø～²¼´Ø±Ø ½ªÆü±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¡¿¤½¤ÎÂ¾¤ÎºßÍèÀþ¤Ç¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Î¶è´Ö¤¢¤ê
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12ÆüÂç±«¤ËÈ¼¤¤ºßÍèÀþ¤Ç±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¤ä¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¹¤ëÏ©Àþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥¨¥ê¥¢ JRºßÍèÀþ 12Æü¤Î±¿Å¾·×²è¤Ç¤¹¡£
¢£±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¡§
¡¡»³ÍÛÀþ¡¡¿·»³¸ý±Ø～²¼´Ø±Ø¡Ê½ªÆü¡Ë
¢£±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡Ê»ÏÈ¯¤«¤é¡Ë¡§
¡¡»³±¢Àþ¡¢±§ÉôÀþ¡¢¾®ÌîÅÄÀþ¡¢´äÆÁÀþ¤ÎÁ´Àþ¡¢»³¸ýÀþ¤ÏµÜÌî～±×ÅÄ±Ø
¡¡·ÝÈ÷Àþ¡¡Åì¾ë±Ø～È÷¸åÍî¹ç±Ø¡¢È÷¸åÍî¹ç±Ø～È÷¸åÀ¾¾ë±Ø¡¢»°¼¡±Ø～¹Åç±Ø
¡¡¸âÀþ¡¡»°¸¶±Ø～¹±Ø
¢£ÆÃµÞÎó¼Ö
¡¡¥¹ー¥Ñー¤ª¤1¹æ¡¦2¹æ¡¦3¹æ¡¦4¹æ¡¡±×ÅÄ±Ø～¿·»³¸ý±Ø(ÉôÊ¬±¿µÙ¡Ë