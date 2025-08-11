俳優オダギリジョー（49）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、女優の故・樹木希林さんとの思い出を語った。

希林さんとは07年公開の映画「東京タワー〜オカンとボクと、時々、オトン〜」で母子役で共演した。「希林さん、おもしろかったですね。いろいろな俳優さん、女優さんを見てきましたけど、変わってましたね」と、その個性には驚かされたという。

「普段は不動産がお好きで、“私は女優業より不動産業の方が合ってる”って。いろいろと部屋を教えてくれたりするんですよ。“今、いいの出てるよ”とか」

俳優としての学びも与えてくれたという。「息子のようにかわいがってくれて。映画だけじゃなく、“この本を読みなさい”とか、“この芝居を見なさい”とか、“この歌舞伎がいいよ”とか、広くいろいろな情報を教えてくれようとしていましたね」と振り返った。

希林さんといえば、夫の故・内田裕也さんとの長年にわたる別居婚が有名。オダギリは「ホントにおもしろかったのは、裕也さんとのお話でした。いろいろな話を教えてくれて、こんなことがあった、あんなことがあったで。“1回、黒電話で、寝ている裕也さんを殴った”って言ってました」と、破天荒すぎる裏話を明かし、スタジオを爆笑に包んでいた。