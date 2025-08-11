【GUの黒ワンピ】で脱・地味見え！ おしゃれ店員さんに学ぶ♡「垢抜けコーデ」

暑い夏、1枚でさらっと羽織れてシックな「黒ワンピース」は頼れる存在。でも手持ちの黒ワンピはちょっと地味に見えるような……？ そう感じられる人も、デザインのセレクト次第で黒ワンピの地味見えを回避しておしゃれな着こなしを楽しめるはず。【GU（ジーユー）】からはティアードデザインでサイドリボンがアクセントになった、可愛らしいキャミワンピが登場。今回はスタッフさんのおしゃれコーデとともにご紹介します。

控えめティアードが大人可愛いキャミワンピ

【GU】「テクスチャーキャミソールワンピース」\990（税込・セール価格）

ティアードデザインのキャミワンピ。うっすらチェック柄のある表面感のある生地が素敵です。サイドのリボンがアクセントになっていて、裾一段のティアードデザインとともに程よい大人可愛さを演出しています。肩ひもはアジャスターで調節可能。裏地も付いているので安心です。タンクトップやカットソーをインしたり、羽織りを重ねたりと、幅広いスタイリングが楽しめそうな一着です。

程よい肌見せが叶う

スタッフのHirokoさんはボーダーのオフショルダーTシャツとのスタイリング。少し抵抗のある人もいるかもしれないオフショルも、キャミワンピと合わせることで露出がカモフラージュされトライしやすそう。バッグとシューズはシックに黒で統一し、大人女性の風格を残す落ち着いたコーデにまとまっています。

夏の大人カジュアルコーデ

こちらはデニムとのレイヤードコーデ。「Mサイズでアジャスターを少し長めにして着用しています」と身長163cmのスタッフNatsukiさん。やや裾長めのデニムと合わせることで、ゆるっと抜け感を出した大人カジュアルコーデが完成。シルバーのサンダルとオレンジのブルゾンというカラーチョイスも夏らしくてGOOD。

ジレで夏のオフィスコーデ

キャミワンピに同色の黒のタンクトップをインしシックな着こなしに。スタッフのErinaさんが「大人女子の皆さまにオススメしたいのがジレ合わせです」とコメントしているように、ベージュのテーラードタイプのジレを合わせることで上品さがプラスされ、より大人な着こなしに。夏のオフィスコーデにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H