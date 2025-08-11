¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¹ë²Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆÈ¯É½¡¡m-flo¤Ï¥³¥é¥Ü¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡Ú³Ú¶Ê°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡TBS·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù²Æ¤Î4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¡¢18Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¤ÎÂè2ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù²Æ¤Î4»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡m-flo¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÈÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ön-choco¡×¤È¤ÎÏÃÂê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖELUSIVE¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Öcome again¡×¤ò²Î¾§¡£Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢§¡áÇò¥Ï¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¿ä¤·³è¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆTikTok¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¡¢¤µ¤é¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡Da-iCE¤Ï2025Ç¯¤Î²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ò²Î¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥³¥íÍÙ¤ë¤ªº×¤ê¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖTasty Beating Sound¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Perfume¤ÏÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢BOYNEXTDOOR¤ÎSUNGHO¡¢RIWOO¡¢TAESAN¤¬Mrs. GREEN APPLE¤Î¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾£µ£°²»½ç¡Ë
ano¡¡¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥é¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¡×
m-flo¡¡¡ÖELUSIVE¡×¡Öcome again¡×
ÂçÀôÍÎ¡¡¡Ö¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ª¡×
Omoinotake¡¡¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×
ORANGE RANGE¡¡¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
SEAMO¡¡¡Ö¥ë¥Ñ¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡×
Da-iCE¡¡¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¡ÖTasty Beating Sound¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡¡¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
Perfume¡¡¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
PG¡¡¡ÖBANABANA¡×
BE:FIRST¡¡¡ÖÌ´Ãæ¡×¡Ö¶õ¡×
FUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¡¡ÖCome back home¡×
SUNGHO¡¦RIWOO¡¦TAESAN(BOYNEXTDOOR)¡¡¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×(Mrs. GREEN APPLE¡Ë
¢£¥Õ¥§¥¹´ë²è
À¾Ìî¥«¥Ê¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ ²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¡ÖGO FOR IT !!¡×¡ÖEYES ON YOU¡×¤Û¤«
¡Ú²èÁü¡Û¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù²Æ¤Î4»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
