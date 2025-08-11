九州地方を中心とした大雨について、専門家は、大量の水蒸気を含んだ空気が日本の南と西から流れ込み、九州上空で合流したことによって「線状降水帯」が発生したと分析している。

気象庁によると、九州北部から本州の日本海側沿岸にかけて伸びた前線がここ数日、停滞している。この前線と前線上の低気圧に向かって、東シナ海の暖かく湿った空気が九州北部に流れこみ、大雨をもたした。

低気圧は今後、前線上を東に進む見通しで、西日本から東日本の広範囲で雨の影響が広がると予想される。１２日正午までの２４時間降水量は、九州北部・東海で２００ミリ、四国・近畿・関東甲信で１５０ミリなどで、同庁の立原秀一・予報課長は１１日午後の記者会見で「１２日にかけて、ほぼ全国的に警報級の雨が見込まれる」と注意を呼びかけた。

九州大の川村隆一教授（気象学）は、赤道付近のインドネシア沖で活発化した対流活動で、日本の南側にある太平洋高気圧が強まり、「梅雨の末期のような気圧配置になった」と指摘。太平洋高気圧の「へり」に沿って北上した水蒸気と、西側の大陸から流れ込んで前線を沿うように移動する水蒸気が九州上空で合流し、大雨をもたしたという。

川村教授は「九州北部では、いつどこで線状降水帯が発生してもおかしくない状況で、１２日までは警戒が必要だ。前線や低気圧は本州の日本海側でも発達しているため、北陸も含めて土砂災害に注意するべきだ」と話している。