Stray Kids・フィリックス、至近距離SHOTでさらに際立つ容姿端麗さ「お人形みたい」【PHOTO】
ボーイズグループStray Kidsのメンバー、フィリックスが至近距離でも変わらぬ美しさを披露した。
去る8月9日、フィリックスは自身のインスタグラムを更新。
キャプションには白色、灰色、黒色のハートを綴るなどして、3枚の写真を投稿した。
公開された写真は、韓国のビューティーブランド「HERA」のキャンペーン撮影の裏側を捉えたものと思われる。彼は同ブランドの新しいアンバサダーに就任した。
写真のなかのフィリックスは、近い距離で自撮りをしている。画面の多くを顔が占めている状態でも、その容姿端麗さは際立っていくばかりだ。ビューティーブランドのアンバサダーにふさわしく、彼の欠点のない肌も輝きを放っている。
投稿を目にしたファンからは、「お人形さんみたい」「一番美しいスター」「本物？」といった反応が寄せられていた。
なお、フィリックスが所属するStray Kidsは、来る8月22日に4thフルアルバム『KARMA』をリリース予定だ。
◇フィリックス プロフィール
2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。