チェルシーは若きオランダ代表MF獲得に向けて交渉を続けている。



『The Guardian』のエド・アーロン氏によると、チェルシーとライプツィヒはオランダ代表MFシャビ・シモンズとフランス代表FWクリストファー・エンクンクのトレードを検討しているという。



今夏の移籍市場でシャビ・シモンズ獲得を狙うチェルシーはライプツィヒとの交渉を継続させている模様。すでにシャビ・シモンズとの個人合意は済んでおり、残すはクラブ間合意のみとなっている中、同クラブは今夏の移籍市場で売却を希望しているエンクンクを交渉に含めることを検討。ライプツィヒもかつて在籍したエンクンクの再獲得に前向きな姿勢を見せており、トレード移籍が実現する可能性があるという。





なおアーロン氏によると、チェルシーは現在マンチェスター・ユナイテッドのアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョの獲得にも動いているとのこと。シャビ・シモンズとガルナチョの両獲りを目指すチェルシーはエンクンクに加えてセネガル代表FWニコラス・ジャクソンの売却も希望しているようだ。積極補強が続くチェルシーだが果たして今夏の移籍市場でシャビ・シモンズとガルナチョの両獲りは実現するのだろうか。