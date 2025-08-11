チェルシーとライプツィヒ間でトレード実現の可能性…… シャビ・シモンズとエンクンクの移籍を巡り両クラブで交渉中と英メディア
チェルシーは若きオランダ代表MF獲得に向けて交渉を続けている。
『The Guardian』のエド・アーロン氏によると、チェルシーとライプツィヒはオランダ代表MFシャビ・シモンズとフランス代表FWクリストファー・エンクンクのトレードを検討しているという。
今夏の移籍市場でシャビ・シモンズ獲得を狙うチェルシーはライプツィヒとの交渉を継続させている模様。すでにシャビ・シモンズとの個人合意は済んでおり、残すはクラブ間合意のみとなっている中、同クラブは今夏の移籍市場で売却を希望しているエンクンクを交渉に含めることを検討。ライプツィヒもかつて在籍したエンクンクの再獲得に前向きな姿勢を見せており、トレード移籍が実現する可能性があるという。
積極補強が続くチェルシーだが果たして今夏の移籍市場でシャビ・シモンズとガルナチョの両獲りは実現するのだろうか。
シャビ・シモンズとネイマールがブラジルでの親善試合後に記念撮影 #ブンデスリーガ pic.twitter.com/mDavsBlVv3— ブンデスリーガ 日本語版 (@Bundesliga_JP) June 4, 2025