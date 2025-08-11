Æ£°æ¼·´§¡¢ÀÅ²¬¤ÇÇ®Àï¤òÀ©¤¹ 1,300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ë¸ø³«ÂÐ¶É ¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¾´ýÆüËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÀÅ²¬Âç²ñ¤¬9Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ç³«¤«¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤ÎÂÐ¶É¤ËÂ¿¤¯¤Î¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¡¢¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾´ýÆüËÜ¥·¥êー¥ºÀÅ²¬Âç²ñ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢12¿Í¤Î¥È¥Ã¥×´ý»Î¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖJT¥×¥í¸ø¼°Àï¡×¤Î2²óÀï¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Èº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤¬ÂÐ¶É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¶É¤ÎÁ°Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤äÂÐ¶É¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜÂÐ¶É¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®Àï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆË¾¤á¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Êº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦°ìÆü¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æ£°æ¤µ¤ó¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÌÀÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Âç²ñÅöÆü¡£¤³¤ÎÂÐ¶É¤Ï¡¢¿¶¤ê¶ð¤«¤éÅêÎ»¤Þ¤Ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ´ÑÀï¤Ç¤¤ë¸ø³«»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤¿Ìó1,300¿Í¤Î¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶¤á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÐ¶É¤òÂ¿¤¯¤Î¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢Æ£°æ¼·´§¤Ïº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÌÔ¹¶¤òËÉ¤®¤¤Ã¤Æ106¼ê¤Ç¾¡Íø¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯µ¤¤Î»Ø¤·¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
´Ö¶á¤Ç¥×¥í¤ÎÂÐ¶É¤ò¸«¤¿¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤Ï
¡Ê¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÀèÀ¸¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢±À¤Î¾å¤Î¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¡£¡×
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ËÀ¸¤«¤»¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
JT¥×¥í¸ø¼°Àï¤Î½à·è¾¡¡¦Åì³¤Âç²ñ¤Ï10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
