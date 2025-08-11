Âè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê ¥Áー¥à¤ä¶¥±é¾ì¤Ê¤É ¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ø½é¤á¤Æ¡Ù¡Ú¹âÃÎ¡Û
¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ï¡¢70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø½é¤á¤Æ¡Ù¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë2025Ç¯¤Îº×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Âè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ï»²²Ã188¥Áー¥à¤Î¤¦¤Á¡¢13¥Áー¥à¤¬½é½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤óÆü¹â¡×¤Ï2024Ç¯¡¢Æü¹âÂ¼¤ÎÂ¼À©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVIAN¤è¤µ¤³¤¤¥Áー¥à¡×¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¤Ê¤ó¤È9ºÐ¡£Âç¿Í´éÉé¤±¤Î¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¡£¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤«¤é½é½Ð¾ì¤Î¡ÖÉñ¸¸¡×¡£2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¹âÃÎ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤ÎÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯³§¤È¿´¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¹âÃÎ¤ÇÍÙ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÇ½ÅÐ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¿ÌºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³§¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¹âÃÎ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
±éÉñ¾ì¤«¤é¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¹âÃÎ±ØÁ°¶¥±é¾ì¡£¶¥±é¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎËÜº×¤ò·Þ¤¨¡¢½éÆü¤Î10Æü¤ÏÄ«¤«¤é½àÈ÷¤ËÂçË»¤·¡£
Àµ¸áÁ°¡¢¶¥±é¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î±éÉñ¤Ï¡Ö¿ù¤Î»Ò3±à¤Á¤Ó¤Ã¤³Ââ¡×¤¬¤Ä¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï±ØÁ°¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤è¤µ¤³¤¤¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âçºå¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡ÖÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ÍÙ¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯½é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³Æ¶¥±é¾ì¡¦±éÉñ¾ì¤ËÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ç¿·¤¿¤ËµÙ·Æ½ê¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¡¢Ëü¡¹¶¥±é¾ì¤ÇµÙ·Æ½ê¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤Î»Ñ¤Ï¤ß¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
10Æü¤Î¹âÃÎ»Ô¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤ê¤Þ¤ä¶¶¶¥±é¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーJ3¤Î¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ»²²Ã¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥á¥À¥ë¤òÍÙ¤ê»Ò¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉ¼ê¶ÚËÜÉô¶¥±é¾ì¤Ç¤Ï¡¢À©Éþ»Ñ¤Î·Ù»¡´±¤¬¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»ÒÍÙ¤ê¤òÈäÏª¡£51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÎ¸©·Ù¤Î¤è¤µ¤³¤¤»²²Ã¡£º£²ó½é¤á¤Æ´ÑµÒ¤ËÆâ½ï¤Ç¡¢µ¡Æ°Ââ¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿´ÑµÒ¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¸©·Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£