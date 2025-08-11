一昨年、昨年と＜LuckyFes＞へ連続出演を果たすAile The Shotaが、今年もひたちなかに帰ってきた。2年連続でHILLS STAGEに立ち、しかも昨年は同ステージDAY2のヘッドライナーを務めたが、今回はGARDEN STAGEに会場を移し、夕方に向けて日差しが弱まり始める時間帯にステージを行う。見え方がまったく異なるシチュエーションだが、果たして今日はどんなパフォーマンスを見せてくれるのだろう。

◆ライブ写真

定刻が近づくと、ステージにはバンドメンバーが登場。フレンズ（LuckyFesの観客）から温かい拍手を受けると、軽やかなピアノフレーズに導かれるようにAile The Shotaが姿を現す。「LuckyFes、楽しんでいきましょうか」と一言述べると、落ち着いたトーンのミディアムナンバー「さよならシティライト」からライブをスタートさせた。クールかつセクシーなボーカルが会場を包み込む中、オーディエンスは気持ち良さげにグルーヴィーなサウンドに身を委ねる。

曲が「so so good」に移り、Aile The Shotaは「LuckyFes、調子はどうだい？ ヤバい空間を作りたいんだけど、協力してくれる？」と客席に呼びかけると、ビートに合わせたジャンプを促す。続くメロウな「常懐」では随所に美しいファルセットを織り交ぜながら、彼らしいペースで特別な空間を構築。「体、あったまりました？ 楽しめそうですか？」とフレンズとコミュニケーションを取ったあとは、「踊りませんか？」でGARDEN STAGEをダンスホールへと一変させる。

かと思えば、「AURORATOKIO」ではその場にいるオーディエンスがシンガロングや手振りを交えて、ライブに華を添える。単にボールを受け取るだけではなく、それをアーティスト側に返していく相互関係こそライブの醍醐味。この日のAile The Shotaのステージは、そうした関係値をさまざまな場面で感じ取ることができた。

「こんな時代だからこそ、自分が自分でいることが大事」とメッセージを添えて披露された「IMA」でAile The Shotaのギアが一段高く入ると、フレンズ側のテンションもさらに高まっていく。その一方で、「LuckyFes、好きだなあ。ただ、去年と一緒でクレさん（KREVA）の裏はやめていただけますか？（笑）」と冗談をこぼす一幕も。そして、気を取り直して「次は俺の大事な仲間に書いた曲。俺はその仲間の声に救われたので、今日はみんなの過去を肯定してあげたれたら、と思いながら歌いたい。心のドアを開けて受け取ってくれたら嬉しいです」と伝えて「Memoria (feat. edhiii boi)」を披露。

Aile The Shotaが伸びやかな歌声を響かせていると、途中からスペシャルゲストedhiii boiがサプライズで登場し、2人の友情や絆が伝わる極上のパフォーマンスを届けてくれた。そして、最後は「今年初の夏フェス、歌いたい曲があったんですけど、一緒に歌ってくれますか？」と口にして、この季節にぴったりな「向日葵花火」で清々しく3度目の＜LuckyFes＞のステージを締め括った。

取材・文◎西廣智一

写真◎虬車寿一

セットリスト

1.さよならシティライト

2.so so good

3.常懐

4.踊りませんか？

5.AURORATOKIO

6.IMA

7.Memoria (feat. edhiii boi)

8.向日葵花火

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

