¡Úµð¿Í¡Û¾®ÎÓÀ¿»Ê¤¬£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¡³ÚÅ·¡¦¿ÉÅç¤«¤é£²·³¹ß³Ê¸å½é°ÂÂÇ¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£±£±Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¿ÉÅç¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¡¢£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÆâ³Ñ´ó¤ê¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢Í··â¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¤¤ÆÃæÁ°¤Ø¤ÈÈ´¤±¤ë£²ÅÀÂÇ¤È¤·¤¿¡££··î²¼½Ü¤Ë£²·³¹ß³Ê¸å¡¢½Ð¾ì£´»î¹çÌÜ¤Ç¤Î½é°ÂÂÇ¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£µ·î£²£´Æü¤Ë£±·³¤Ë½é¾º³Ê¡££¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£´ÎÒ¡¢£±ÂÇÅÀ¤Ç£··î£²£µÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£