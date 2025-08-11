◆パ・リーグ ロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）

先発したロッテのオースティン・ボス投手（３３）が、５回９２球を投げて６安打１失点、５奪三振の粘投を見せたが、同点でマウンドを降りたため、本拠地初勝利を逃して、１３登板連続白星なしとなった。

ボスは「今日は風との闘いもあって難しさもあったけど、ストレート、スライダーとボールの強さも戻ってきている感覚はあった。その中で４回に失点した場面、３−２からの１球は悔いが残ります」と悔やんだ。

当初は前日１０日の同カードで先発予定だったが、雨天中止となったためスライドでの先発となったボス。４月２５日の日本ハム戦（エスコン）で挙げた２勝目を最後に白星からは遠ざかっていた。

試合開始時から秒速１４メートルの強風が左翼から本塁方向に吹く難しいコンディションの中、初回は１死二塁のピンチを背負ったが、３番頓宮、４番杉本を抑えて切り抜けた。２回も１死一、二塁となったが捕手の佐藤都が大里の二盗を刺すなど無失点。３回も走者を背負ったが、２死一塁で頓宮から空振り三振を奪った。

両軍無得点の４回には１死から西野に中前安打を浴びると、続く太田に中越えの適時二塁打を浴びて先取点を献上。だが、直後の４回裏に先頭の高部が遊撃への内野安打で出塁すると、二盗と三盗を決め、１死三塁で池田の左犠飛で生還して追いついた。

ボスは同点となった５回は、２死から宗の打球か体に当たって内野安打になる不運もあったが、頓宮から１４７キロで見逃し三振を奪って得点圏に進めることはなかった。

同点の６回からは２番手の小野が登板。本拠地では６度目の登板だったが本拠地初勝利はならず、５月２日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）から１３登板連続白星なしとなった。

同点で降板したため勝敗はつかず、ここまで１７登板で２勝６敗の、防御率３・８２となった。