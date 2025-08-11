¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÄ¹ºê¸©¤ËºÆ¤ÓÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸Í½Â¬¡¡ËÌÎ¦¤äÅì³¤¤âÂç±«¤Ë·Ù²ü¤ò
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦Á°Àþ¤Ï¤ä¤äËÌ¾å¡£Ä¹ºê¸©¤ËºÆ¤ÓÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸Í½Â¬
¡¦°ì»þ¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤¿·§ËÜ¤ÏÂç±«¤ÎÆ½¤ò±Û¤¨¤ë
¡¦Á°Àþ¤Ë¶á¤¤ËÌÎ¦¤äÅì³¤¤âÂç±«¤Ë·Ù²ü
¡¦²Æì¤ÏÂæÉ÷11¹æ¤¬ÀÜ¶á¡£¼¡Âè¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë
¡¦¤ªËßµÙ¤ß¤Î¸åÈ¾¤Ï½ù¡¹¤Ë²Æ¶õ¤¬Ìá¤ë
¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡Û
°ì»þ¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤¿·§ËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç±«¤ÎÆ½¤Ï±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¹ºê¸©¤Ï12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êËÌ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌÆîÉô¤«¤é¶å½£ËÌÉô¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢Á°Àþ¤Ë¶á¤¤ËÌÎ¦¤äÅì³¤¤Ï12Æü¡Ê²Ð¡ËÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ150¥ß¥ê¡Á200¥ß¥ê¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÇÁ°Æü¤è¤ê¾å¤¬¤ê¡¢30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢35ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë½ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó
´ü´Ö:11Æü¡Ê·î¡ËÌëÃÙ¤¯¡Á12Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ
ÃÏ°è:Ä¹ºê¸©
¢£24»þ´Ö±«ÎÌ¡Ê¡Á12ÆüÍ¼Êý¡Ë
¶å½£ËÌÉô¡¢Åì³¤200¥ß¥êËÌÎ¦¡¢´ØÅì¹Ã¿®150¥ß¥ê
¢£Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡22ÅÙ¡Ê¡Ü1¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡24ÅÙ¡Ê¡Þ0¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡23ÅÙ¡Ê-1¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡26ÅÙ¡Ê¡Þ0¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
Ä¹Ìî¡¡¡¡21ÅÙ¡Ê-1¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡26ÅÙ¡Ê¡Ü1¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
Âçºå¡¡¡¡27ÅÙ¡Ê¡Ü1¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
¹Åç¡¡¡¡25ÅÙ¡Ê¡Ü1¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡26ÅÙ¡Ê¡Þ0¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡27ÅÙ¡Ê¡Ü2¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡28ÅÙ¡Ê¡Þ0¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡29ÅÙ¡Ê¡Ü1¡¡Ç®ÂÓÌë¡Ë
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡29ÅÙ¡Ê-2¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡28ÅÙ¡Ê-4¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡27ÅÙ¡Ê-3¡¡7·î¾å½Ü¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡31ÅÙ¡Ê¡Ü2¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
Ä¹Ìî¡¡¡¡27ÅÙ¡Ê-1¡¡6·î²¼½Ü¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡31ÅÙ¡Ê¡Ü2¡¡7·îÃæ½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡32ÅÙ¡Ê¡Þ0¡¡7·îÃæ½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡29ÅÙ¡Ê¡Ü2¡¡7·î¾å½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡32ÅÙ¡Ê¡Ü3¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡31ÅÙ¡Ê¡Ü4¡¡7·îÃæ½Ü¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡34ÅÙ¡Ê¡Ü2¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡34ÅÙ¡Ê¡Ü1¡¡¿¿²ÆÊÂ¤ß¡Ë
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
13Æü¡Ê¿å¡Ë¤âÁ°Àþ¤¬ËÌÎ¦¡Á´ØÅìÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾¤«¤é½ù¡¹¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï±«¤¬¼¡Âè¤Ë¤ä¤ó¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤ÎÌá¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤Ï13Æü¡Ê¿å¡Ë¤â°ú¤Â³¤¡¢Âç±«¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Æì¤Ï13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Î¸åÈ¾¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢²Æ¤é¤·¤¤¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³¤¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀîÍ·¤Ó¤ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£