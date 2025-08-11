¡Ö20Âå¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×º£Ç¯50ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡È°ìÈ¯²°·Ý¿Í¡É¤Î¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â
8·î10Æü¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡È°ìÈ¯²°·Ý¿Í¡É¤¬Instagram¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£50ºÐ´Ö¶á¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·Ý¿Í¤È¤Ï¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¡Ê49¡Ë¤À¡£2005Ç¯¤Ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤Ç¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿HG¡£Åö»þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¿Íµ¤¤Ï¼ºÂ®¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡È°ìÈ¯²°·Ý¿Í¡É¤È¼«¤éÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤ÊHG¤Ï10Æü¡¢Instagram¤Ç¡Ô8/8¤Ï·ëº§µÇ°Æü¥Õ¥©¡¼¡ª¤Þ¤ë19Ç¯¤½¤·¤Æ20Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë¼Â¶È²È¤Î½»Ã«°ÉÆà¡Ê42¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ôº£Ç¯¤Ç50ºÍ¤Ë¤Ê¤ë»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î19/50¤â¤Î´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Õ¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ô¸À¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µï¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤½÷À¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª»Ò¶¡¤¿¤Á¤âËèÇ¯¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÇHG¤Ï°ÉÆà¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏHG¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤À¡£º£Ç¯¤Î12·î¤Ç50ºÐ¤Ë¤Ê¤ëHG¤À¤¬¡¢È©¤Ï¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡£¤µ¤é¤Ë¶ÚÆù¼Á¤ÇÂÎ¤ÏÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶·é´¶¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¡ª¡©¼ã¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ä¡©¡Õ
¡Ô50¤Ç¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Õ
¡Ô50¡©¡ª¡©¡ª¼ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Õ
¡Ô20Âå¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡Õ
¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¯À¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¡ÖHG¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËèÆü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊý±Ä¶È¤Ê¤É¤Ç¥¸¥à¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¸ø±à¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢HG¤µ¤ó¤ÎÂÎ·¿¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©»ö¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾®Çþ¤äÌý¥â¥Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
HG¤Î¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä¸·¤·¤¤¼«¸Ê´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Î¤è¤¦¤À¡£