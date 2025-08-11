ÉÔÌÀ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒÃËÀ¤«¡¡Î®¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¡¦ÆâÆç³¤¿åÍá¾ì¶á¤¯¤Î³¤´ß¤Ç°äÂÎÈ¯¸«¡¡¡È¸¶°ø¤ÏÎ¥´ßÎ®¡©¡É
9Æü¤ËÀÐÀî¸©¤ÎÆâÆç³¤¿åÍá¾ì¤Ç³¤¿åÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢11Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢ÉÔÌÀ¸½¾ì¶á¤¯¤Î³¤´ß¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÐÀî¸©ÆâÆçÄ®¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿åÆñ»ö¸Î¡£
³¤¿åÍá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬²¹ç¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ýー¥È¡¦»³²¼ ¼Â¡¹ µ¼Ô¡§
¡ÖÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ¥Ø¥ê¤¬¾å¶õ¤«¤éÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
11ÆüÄ«¤âÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸áÁ°10»þº¢¡¢¸½¾ì¤«¤é5.5¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿³¤´ß¤Ç¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤Ï´é¤¬È½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¸½ºß¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î³¤¿åÍá¥·ー¥º¥ó¡£
°ì¸«²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ëÇÈ¤â¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÎ¥´ßÎ®¡×¤Ç¤¹¡£
ÆâÆçÄ®¾ÃËÉËÜÉô¡¦髙ËÜ Ç½¾´ ½ðÄ¹Êäº´¡§
¡ÖÎ¥´ßÎ®¤Ï¤É¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÁá¤¯¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬±Ë¤°Â®¤µ¤è¤ê¤âÂ®¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Î¥´ßÎ®¤È¤Ï¡¢³¤´ß¤ËÂÇ¤Á´ó¤»¤¿ÇÈ¤¬²¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤ë¶¯¤¤Î®¤ì¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¿åÆñ»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÎ¥´ßÎ®¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£
Ãå¿§¤·¤¿³¤¿å¤Ï¿ôÊ¬¤Ç¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë²¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢ËèÉÃ2¥áー¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÆçÄ®¾ÃËÉËÜÉô¡¦髙ËÜ Ç½¾´ ½ðÄ¹Êäº´¡§
¡ÖÅ·µ¤¤Î°¤¤Æü¡¢ÇÈ¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢Î¥´ßÎ®¤Ï¤è¤êÎ®¤ì¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ß¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë±Ë¤°¤³¤È¤ÇÎ¥´ßÎ®¤«¤éÃ¦½Ð¤·¡¢´ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ÆâÆç³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤âÎ¥´ßÎ®¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë³¤Æñ»ö¸Î¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£